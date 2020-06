Mercato ex OM – Morel lâche : « il y avait un projet sportif ambitieux à Rennes… mais le projet a changé! »

A 36 ans, Jérémy Morel a décidé de retourner dans son club formateur, Lorient où il avait débuté en pro il y a 17 ans. Il s’est engagé pour une saison, avec une autre en option en cas de maintien. Il s’est confié sur son choix…

Interrogé par le quotidien l’Équipe suite à son transfert, l’ancien latéral gauche reconverti en défenseur central par Marcelo Bielsa à l’OM a critiqué le changement de projet à Rennes. Morel explique aussi son choix et les changements qu’il a déjà constaté à Lorient…

Il valait mieux partir — Morel

« Quand j’ai signé avec Olivier Létang, il y avait un projet sportif ambitieux, j’ai senti quelque chose de fort humainement. Je me sentais comme chez moi. J’ai vécu une très belle saison, mais j’ai constaté aussi que le projet avait changé et qu’il valait mieux partir. (…) Je ne pensais déjà pas rentrer en Bretagne et j’ai signé à Rennes l’été dernier. Je ne m’imaginais pas rejouer en pro à Lorient et je suis de retour. Alors, parler d’un plan de carrière… Signer dans un club, c’est toujours un petit événement, j’ai pu le voir encore lundi même si j’étais un peu chez moi. Mais je ne connais que deux joueurs dans l’effectif : Thomas Fontaine, avec qui je joue en sélection (Madagascar), et Laurent Abergel, que j’ai rencontré à Marseille… » Jeremy Morel – source : L’Equipe (08/06/2020)