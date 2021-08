Après avoir signé son premier contrat professionnel avec Everton la saison dernière, Niels Nkounkou devrait déjà trouver une porte de sortie. Il serait sur le point d’être prêté au Standard de Liège.

Arrivé à Everton la saison dernière où il a signé son premier contrat professionnel, Niels Nkounkou devrait déjà plier bagages. L’année dernière, tout comme Isaac Lihadji, le latéral gauche avait préféré quitter son club formateur pour aller ailleurs. Toutefois, son expérience du côté d’Everton ne semble pas se passer comme prévu. En effet, la saison dernière, il n’a disputé que deux petits bouts de match.

En manque de temps, le joueur formé à l’OM devrait donc prendre la direction du Standard de Liège. En effet, à en croire les informations révélées par Gianluca Di Marzio et Loïc Tanzi, il devrait prochainement être prêté sans option d’achat au sein du club belge. Affaire à suivre dans les prochaines heures.

Comme annoncé par @DiMarzio, Niels Nkounkou (Everton) est tout proche de rejoindre le Standard 🇧🇪 en prêt sans option d’achat #Mercato #RMCLive — Loïc Tanzi (@Tanziloic) August 31, 2021

Le départ de Zubizarreta n’a pas arrangé les choses – Niels Nkounkou

En décembre dernier, il avait expliqué dans les colonnes de L’Equipe pourquoi il avait préféré signer son premier contrat professionnel à Everton plutôt qu’à l’Olympique de Marseille.

« J’ai préféré partir parce qu’il y avait beaucoup de joueurs qui pouvaient évoluer au poste de latéral gauche. J’avais besoin de temps de jeu et Everton pouvait m’en donner. La saison dernière, il y avait seulement Amavi, mais Villas-Boas a essayé Sakai à gauche, parfois même Sarr, et Saîf (Khaoui) a aussi fait quelques apparitions. Je sentais vraiment que ça allait être compliqué pour moi. J’ai préféré prendre le risque de partir. (…) « Le départ de Zubizarreta n’a pas arrangé les choses. Je n’ai pas eu de discussion avec lui. Avec la crise du coronavirus, c’était très difficile d’échanger avec le coach ou le directeur sportif, d’ailleurs. Le départ d’Andoni Zubizarreta n’a pas arrangé les choses. Je m’entendais bien avec lui et à partir de ce moment-là, j’ai choisi de partir. » Niels Nkounkou – source : L’Equipe (23/12/2020)