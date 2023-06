Mercato ex OM : Nkounkou déjà sur le départ de l’ASSE ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Après une belle fin de saison, l’ASSE doit vendre des joueurs cadres cet été pour se conformer à un engagement pris devant la DNCG. L’ancien Marseillais Niels Nkounkou devrait en faire les frais.

Révélation de la deuxième partie de saison en Ligue 2, le jeune Niels Nkounkou (20 ans) devra probablement partir de Saint-Etienne cet été pour rentrer dans les clous budgétaires imposés par la DNCG, c’est en tout cas ce que révèle le journal l’Equipe aujourd’hui : « Si l’AS Saint-Étienne a levé son option d’achat de 2,5 M€ pour lui faire signer un contrat de trois ans, le 1er juin, c’est pour mieux le revendre. Conformément à l’engagement pris devant la DNCG, l’ASSE doit vendre pour 4 à 5 M€ de joueurs d’ici au 30 juin 2024 ».

Le recrutement de Saint-Etienne se trouvera en partie conditionné par les départs, ou non, de Niels Nkounkou et de Jean-Philippe Krasso, deux des hommes clés de leur renouveau, lors de la seconde partie de saison. https://t.co/ncPVXxoMko pic.twitter.com/wqNCzcUWhu — L’ÉQUIPE (@lequipe) June 9, 2023

Nkounkou prêt au plus haut niveau ?

L’ASSE a levé l’option d’achat de 2,5 millions d’euros du joueur au vu de ses excellentes performances (20 matchs de L2, 6 buts, 8 passes décisives). Aussi, le joueur, qui va participer prochainement à l’Euro espoirs avec les Bleuets et appartient à Everton, viserait plus haut que le second échelon du football français.

Formé à Brest puis à l’OM, Niels Nkounkou s’était engagé chez les Toffees en 2020 avant d’enchainer des prêts au Standard de Liège, à Cardiff puis à Saint-Etienne.