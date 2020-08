Mercato Ex-OM : Nouveau challenge en Amérique du sud pour cet ancien défenseur marseillais sous Bielsa !

Passé par l’OM en 2015-2016, Mauricio Isla va relever un nouveau défi. L’international chilien s’est engagé pour avec le club brésilien Flamengo.

Bien que né et ayant grandi au Chili, Mauricio Isla n’avait jamais joué au niveau professionnel en Amérique du Sud. Cela devrait être rapidement corrigé car l’international chilien s’est engagé jusqu’en décembre 2022 avec Flamengo, club basé à Rio De Janeiro. Les rouges et noirs sortent d’une saison historique l’an passé, avec deux titres : la Copa Libertadores et le championnat du Brésil.

4ème pays, et 7ème club en carrière pour Isla

Avec ce transfert au « Mengao » Mauricio Isla va découvrir un nouveau pays et un 7ème club après Udinese, la Juventus Turin, Queens Park Rangers, l’OM, Cagliari et Fenerbahçe. A 32 ans, ce challenge au pays du football sera probablement l’un des derniers de sa longue carrière. Le vétéran chilien aura la lourde tâche de remplacer le latéral droit brésilien Rafinha (ex Schalke et Bayern Munich), transféré cet été à l’Olympiakos.