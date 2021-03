Mercato ex OM: Ocampos a tranché !

Passé par Marseille entre 2015 et 2019, Lucas Ocampos a laissé de bon souvenirs sur la Canebière. L’ailier argentin transféré au FC Séville s’épanouie dans son nouveau club et désire rester encore un moment chez le dernier vainqueur de la Ligue Europa.

Artisan majeur de la victoire en Europa League du FC Séville, Lucas Ocampos attire les plus grands clubs du monde. Parmi les équipes intéressées, les noms de Liverpool, du Real Madrid ou encore du FC Barcelone circulaient. Possédant une très belle côte, le joueur formé à River Plate pourrait quitter Séville dès le prochain mercato hivernal et atterrir dans un top club européen s’il le souhaite et si Séville y trouve son compte. Mais la tendance ne se tourne pas vers cela…

Ocampos veut rester à séville

Le club andalou ne souhaite cependant pas perdre son attaquant argentin. En effet, des discussions pour une prolongation de contrat. Le contrat liant l’argentin à Séville pourrait s’étendre d’un an selon El Desmarque. La nouvelle clause libératoire pourrait, quant à elle, être placée à 100 millions d’euros par le club andalou pour sécurisé son attaquant. Invité à la radio espagnole, Lucas Ocampos a confirmé sa volonté de rester à Séville.

« Il y a eu beaucoup de discussions, mais je dis toujours la même chose. Je me concentre sur le quotidien. J’aime la ville, ce qui s’est passé au cours de ces deux années et j’espère que cela va continuer. Je suis très heureux et je ne pense à aucun autre endroit que celui-ci » Lucas Ocampos – Source: Canal Sur (26.03.21)