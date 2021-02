Mercato ex OM : Ocampos dans un gros deal avec Liverpool ?

Passé par l’Olympique de Marseille de 2015 à 2019, Lucas Ocampos frappe fort aujourd’hui à Séville. Arrivé dans le club andalou pour la somme de 15 millions d’euros, l’Argentin pourrait déjà quitter l’Espagne…

Meilleur buteur de Séville l’année dernière avec 17 buts, Lucas Ocampos a été le grand artisan de la belle saison 2019-2020 des Andalous. Vainqueur de la Ligue Europa et 3e du championnat espagnol, l’ailier argentin confirme l’étendu de son talent cette saison.

Liverpool prêt a inclure Minamino pour faire baisser le prix d’Ocampos ?

Selon CalcioMercato relayé par le média espagnol La Razon, les Reds de Liverpool s’intéresserait à Lucas Ocampos (26 ans). Le club andalou viserait une ou plusieurs grosses ventes cet été afin de rééquilibrer les comptes et songerait aux départs de Lucas Ocampos et du défenseur central français Jules Koundé.

Cependant, les dirigeants sévillans ont inclus une clause libératoire de 65 millions d’euros pour l’international argentin auteur de 7 buts cette saison avant sa grave blessure à la cheville contre Getafe. Ce montant pourrait être revu à la baisse, en effet le FC Séville s’intéresserait à Takumi Minamino. Le Japonais prêté à Southampton pourrait être utilisé par les dirigeants de Liverpool afin de baisser le prix de Lucas Ocampos…

« La saison dernière nous n’avons pas fait de grosse vente. On devra le faire cette année si on veut construire une grande équipe ensuite. Une fois la saison terminée, nous aurons sûrement des offres pour les joueurs et nous devrons prendre une décision. » José María Cruz – Source : La Razon (30/11/2020)