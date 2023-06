Mercato ex-OM : Officiel ! Lancé par Bielsa, il fait son retour en Ligue 1 !

Bilal Boutobba, ancien grand espoir de la formation marseillaise, fait son retour en Ligue 1 sous les couleurs de Clermont.

Formé à l’OM, Bilal Boutobba est la première recrue de l’été pour le Clermont Foot 63. Auteur d’une bonne saison en Ligue 2 avec notamment 11 buts et 5 passes décisives pour le Chamois Niortais, le joueur de 24 ans rejoint librement Clermont et a signé un contrat de 3 ans.

🌋✍️ Bilal Boutobba, première recrue du @ClermontFoot pour la saison 2023/2024 ! 🤝 Bienvenue @boutobba_bilal !#MercatoCF63 — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) June 7, 2023

Un talent gâché sur le chemin de la rédemption

En 2014, Bilal Boutobba était considéré comme le plus gros espoir de sa génération chez les jeunes de l’OM. Marcelo Bielsa le lance donc un soir de décembre à Monaco, il devient ce jour-là, à 16 ans et 3 mois, le plus jeune joueur à avoir porté le maillot de l’Olympique de Marseille en Ligue 1.

Malheureusement pour l’OM, en 2016, après deux ans et deux matchs supplémentaires en professionnel depuis sa première apparition, Boutobba rejoindra Séville où il n’aura jamais vraiment sa chance.

Après une expérience manquée à Montpellier où il ne joue quasiment pas, il se relance en Ligue 2 en Chamois Niortais. À Niort, il réussit enfin à montrer toute l’étendue de son talent pendant ses 3 années là-bas. Et presque 10 ans après ses débuts à l’OM, Bilal Boutobba va enfin retrouver la Ligue 1 avec Clermont.