Mercato ex OM : [Officiel] Une recrue de la saison Bielsa signe en N2 !

Passé par l’OM, le milieu offensif Abdelaziz Barrada s’engage en National 2 avec l’US Saint-Maur Lusitanos dans le Val-De-Marne ! Une grosse régression pour le joueur mais un bon coup pour le club de la région parisienne. L’international marocain a évolué au plus haut niveau à l’Olympique de Marseille, à Getafe en Liga mais aussi en Turquie avec le club d’Antalyaspor. Récemment au Qatar, il aurait eu envie de retrouver l’Ile-de-France…

Le club souhaite atteindre le National– Barrada

« J’ai hâte de faire partie et de démarrer cette nouvelle aventure. Je m’engage sur un long projet. J’avais énormément d’offres, surtout à l’étranger, Après quelques entraînements et des échanges convaincants avec le coach et le Président, j’ai tout de suite pu constater les ambitions du club qui souhaite atteindre le National. » Abdelaziz Barrada— US Lusitanos