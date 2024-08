Mercato ex OM : Pas encore de retraite pour Valbuena qui signe dans un nouveau club !

Mathieu Valbuena n’a pas encore fini de régaler. l’ancien milieu offensif de l’OM rempile pour une saison en Grèce et signe à Athènes !

Nouveau club pour Mathieu Valbuena ! A 39 ans, l’ancien international français n’a pas fini de régaler les suiveurs de football. Petit Vélo devrait retourner en Grèce et s’engager avec le club promu Athens Kallithea. Pour rappel, l’ancien milieu offensif de l’OM a déjà joué dans ce championnat à l’Olympiakos avant de rejoindre l’Apollon Limassol.

Mathieu Valbuena va faire son retour en Grèce, et à… Athènes ! Après une pige à l’Apollon Limassol, « Petit Vélo » revient en Superleague, à 39 ans, pour s’engager avec Athens Kallithea, le promu ! pic.twitter.com/3OG2yc1z2R — Football Grec France (@footgrec) August 4, 2024

ce joueur « n’a pas la carrière à la hauteur de ses qualités »

L’Olympique de Marseille a cru en Konrad De la Fuente lorsqu’il était au FC Barcelone. Le jeune ailier américain a séduit par sa vitesses, ses dribbles et sa percussion. Seulement, après quelques semaines passés en Ligue 1, son talent et sa fraîcheur ont laissé place à de la nonchalance et de l’inefficacité devant le but. De quoi le faire descendre peu à peu dans la hiérarchie des attaquants. Prêté à l’Olympiakos, il n’a pas donné satisfaction. Là bas, il a pu évoluer avec un ancien joueur de l’OM, Mathieu Valbuena. L’ex milieu offensif marseillais ne mâche pas ses mots concernant Konrad dans un entretien accordé au média Massilia Zone.

« On a eu Konrad, qui est un très gentil garçon, qui a énormément de qualité, beaucoup de vélocité, reconnaît Mathieu Valbuena à Massilia Zone. Ici à l’Olympiakos, il y avait beaucoup de joueurs et il n’a pas eu énormément de chances. Il a loupé 2/3 occasions où il a été pris en grippe direct. Konrad, il a un problème d’investissement. Je lui ai dit, tu dois faire plus ! Tu ne peux pas rester que sur tes qualités. C’est quelqu’un qui reste sur ses qualités et qui pense que ça va passer, qui ne met pas assez d’investissement dans tout ce qui’l fait. Il fait un peu les choses toujours en décontracté. Quand ça passe, ça va. Mais quand ça ne passe pas, c’est compliqué. C’est pour ça qu’il n’a pas la carrière à la hauteur de ses qualités. Il y en a beaucoup comme ça… »