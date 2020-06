Mercato ex OM : Passi quitte Niort pour un « projet très ambitieux » !

Ce lundi, le Chamois Niortais a officialisé le départ de Frank Passi. L’ancien coach de l’OM aurait donné sa parole à Laurent Blanc pour son nouveau projet.

L’aventure entre Frank Passi et le Chamois Niortais se termine officiellement ce lundi. Le club de Ligue 2 l’a annoncé sur son site internet via un communiqué.

il a donné sa parole à Laurent Blanc — NIORT

L’ancien coach de l’OM aurait donné sa parole à Laurent Blanc et devrait le suivre pour son futur projet, en tant qu’adjoint.

« Conformément à ce qui était prévu à son arrivée en janvier 2020, il a donné sa parole à Laurent Blanc pour l’accompagner sur un projet sportif très ambitieux cet été. Nous avons essayé de le faire revenir sur cet engagement, mais il n’ a pas souhaité renier sa promesse et c’est tout à son honneur. Nous remercions sincèrement Franck et son adjoint Thomas Fernandez pour leur implication et le travail effectué au cours des derniers mois »

Source : Chamois Niortais