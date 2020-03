Mercato OM : « Quand Michel est arrivé, j’ai été écarté… » (explique un ex grand espoir du club…)

Billel Omrani a été sacré deux fois champion de Roumanie (2018, 2019) et cette saison, il dispose de solides statistiques (13 buts et 4 passes décisives en 38 matches joués toutes compétitions confondues). Il s’est confié à la Provence sur son passage à l’OM…

L’attaquant lancé par Marcelo Bielsa ne veut pas trop évoqué son départ lié à l’arrivée de Michel qui a clairement écarté les jeunes formés au club.

L’OM, ça reste une période magnifique pour moi — Omrani

« Je marque, je fais marquer, j’aide mon équipe, je prends vraiment du plaisir. Franchement, j’ai vu beaucoup de français et d’étrangers venir ici et ne pas réussir à s’imposer. Quand Michel est arrivé (en août 2015, ndlr), j’ai été écarté. Mais je vous dis la vérité, je n’ai plus trop envie de parler du passé. L’OM, ça reste une période magnifique pour moi. Mon plus gros regret ? De ne pas avoir pu vraiment m’exprimer à l’OM. (…) Je ne peux pas en citer qu’un. Il y en a beaucoup. Didier Deschamps, Marcelo Bielsa, les joueurs… L’OM, c’est une famille, comme les personnes avec qui j’ai été au centre de formation : les cuisiniers, les surveillants, les directeurs du centre, les autres jeunes… J’avais juste besoin de temps de jeu pour montrer mes capacités, ce que je suis en train de faire plutôt bien ici. Je vais me donner à fond jusqu’à la fin de la saison, conclut-il. Enfin, si le championnat reprend… » Billel Omrani – source : La Provence