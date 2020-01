Mercato ex OM : Rami n’écarte pas un retour en France !

Dans un entretien accordé au Parisien, Adil Rami a évoqué son avenir. Il n’écarte pas un retour en France.

En difficulté avec Fenerbahçe, Adil Rami pourrait quitter la Turquie dès cet été. Ecarté du groupe par son coach, il ne joue plus beaucoup… L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille qui a été licencié par le club tenterait de trouver une nouvelle destination.

Cela me plairait de montrer que je suis encore là — RAMI

Dans une interview au Parisien, l’international français a évoqué son avenir. Il n’est pas contre un retour en France !

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Zubizarreta dément avoir formulé une offre pour ce joueur !

« Avec mon entourage, on écoute. On reçoit beaucoup d’appels du Golfe, par exemple. Pourquoi pas la France pour une revanche ? Cela me plairait de montrer que je suis encore là, dans mon pays. Rien n’est impossible, je continue à rêver alors pourquoi pas viser l’Euro 2020… Je n’ai pas l’ambition de jouer en Ligue 2. Je suis un vrai leader, je peux apporter à une défense. J’entends les critiques et j’ai envie de les faire mentir. »

Adil Rami – Source : Le Parisien