Mercato ex-OM : Rami obligé de rester en Turquie malgré ses envies de rêve américain ?

Adil Rami ne s’est pas relancé depuis son départ de l’Olympique de Marseille cet été. Il aurait pu (dû ?) partir vers un autre challenge mais il pourrait être bloqué par son club turc…

Arrivé libre à Fenerbahçe, l’ex-taulier de la défense de l’OM finaliste de l’Europa League n’a que très peu joué cette saison (376 minutes dont seulement 45 en championnat…). Relégué au cinquième rang dans la hiérarchie des défenseurs, Rami devait quitter la Turquie cet hiver. Selon L’Équipe, de nombreux clubs américains se sont positionnés pour le récupérer (Chicago Fire, New York Red Bulls et FC Dallas) ainsi qu’un club italien et un autre chinois mais le champion du monde pourrait finalement être bloqué par son club.

Problème financier avec Falette, Rami bloqué !

En effet, selon L’Équipe, le Fener avait conclu l’arrivée de l’ancien messin Simon Falette en provenance de Francfort pour remplacer Rami. Mais en raison de problèmes financiers, le deal est pour le moment bloqué par la fédération turque. Dans ces conditions, l’international français pourrait être forcé de rester jusqu’à la fin de la saison à Istanbul.

On a connu pire punition…