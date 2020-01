Mercato ex OM : Rebond dans un top club pour André Ayew ?

Actuellement à Swansea en Championship, André Ayew pourrait quitter son club et rejoindre un grand club anglais au mercato hivernal…

L’international ghanéen était prêté la saison dernière au club Turque Fenerbahçe et avait été recruté par Swansea pour un montant estimé à 28M€ en janvier 2018. Selon le média ghanasoccernet.com, le club de José Mourinho Tottenham serait intéressé par l’ancien marseillais André Ayew.

L’équipe du nord de Londres est sixième du championnat anglais et espère se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine. Pour le milieu offensif de 29 ans sous contrat avec le club gallois de Swansea jusqu’en juin 2021, retrouver la Premier League serait une belle opportunité. De plus, ce transfert lui permettrait de participer à la plus grande des Coupes d’Europe, puisque Tottenham est qualifié en huitième de finale et affrontera Leipzig. Sur cette première partie de saison, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a inscrits cinq buts en treize matchs.

Le Chiffre : 209

A lire aussi :Mercato Ex OM : Ça se confirme pour la future destination d’Ayew !

André Ayew a joué 209 matchs sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Il a inscrits 60 buts et délivré 25 passes décisives. Il a quitté son club formateur libre en 2015 après avoir évolué sous les ordres de l’entraineur argentin Marcelo Bielsa.