Mercato ex OM : Retour au point de départ pour Radonjic !

Après un passage très fade à l’Olympique de Marseille, Radjonic n’a pas su rebondir en Europe de l’Ouest. L’ailer serbe devrait finalement retourner dans son club de départ, l’Etoile Rouge Belgrade.

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille et recruté à l’été 2018 en provenance de l’Etoile Rouge de Belgrade pour 14 millions d’euros. Nemanja Radonjic a enchaîné les prêts entre le Hertha Berlin, Benfica et le Torino. Une nouvelle fois prêté, et à Majorque cette fois, il n’a une nouvelle fois pas réussi à s’imposer avec 0 but et 0 passe décisive en 14 matchs. Et même si le mercato italien est terminé, le Torino devrait réussir à lui trouver un point de chute… dans le club où tout a commencé pour lui, l’Etoile Rouge de Belgrade. Selon Mozzart Sport, le club serbe s’est mis d’accord avec le club italien pour recruter le joueur sur les bases d’un contrat de 3 ans.

Radonjic va rejoindre l’Etoile Rouge de Belgrade !

Chancel Mbemba a été mis de côté, le défenseur de 30 ans n’avait plus qu’un an de contrat et il espérait récupérer un gros contrat. Le club d’Al-Shabab était prêt à lui offrir un beau salaire, mais ce dernier ne voulait pas entendre parler d’une indemnité de transfert afin de récupérer l’intégralité des fonds. L’Equipe le précise ce mardi. « Le club saoudien avait une enveloppe gourmande pour concrétiser sa venue, mais le défenseur international congolais et l’OM ont eu des positions opposées sur sa répartition, si on peut utiliser cet euphémisme… Sous contrat jusqu’en juin 2025, Mbemba ne sera pas réintégré dans le groupe de De Zerbi, et lui se dit prêt à être écarté pendant un an. »

