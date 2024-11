Mercato ex OM : Retour de Gerson, dans un des plus grands clubs européens ?

Le milieu de terrain brésilien Gerson, actuellement à Flamengo, pourrait faire son retour en Europe lors du prochain mercato hivernal. Attiré par l’intérêt croissant de clubs de Premier League, le joueur pourrait être au centre d’un transfert important en janvier.

Le milieu de terrain brésilien Gerson, actuellement à Flamengo, pourrait prochainement rejoindre Liverpool. Selon le journaliste brésilien Julio Miguel Neto, Liverpool serait fortement intéressé par l’ancien milieu de l’Olympique de Marseille et envisagerait de proposer 25 millions d’euros pour le recruter lors du prochain mercato hivernal. Cette offre pourrait bien attirer l’attention du club brésilien et de son capitaine.

🚨 PROPOSTA IRRECUSÁVEL! 🚨 GERSON ESTA DE SAÍDA PARA O LIVERPOOL? O meio-campista do Flamengo, Gerson, pode estar próximo de uma transferência para a Inglaterra. De acordo com apuração da nossa equipe, o Liverpool está interessado no jogador e planeja oferecer, no mínimo, 25… pic.twitter.com/qZYH5QZHsP — JULIO MIGUEL NETO (@JulioMiguelNeto) November 27, 2024

Un profil recherché par Liverpool

Depuis son retour à Flamengo en 2023, Gerson a retrouvé son meilleur niveau, devenant l’un des meilleurs milieux du Championnat brésilien et de la Copa Libertadores. Ses qualités de jeu, sa vision et sa polyvalence en font un joueur recherché en Europe. Sous les ordres de Jorge Sampaoli, lors de son passage à l’Olympique de Marseille, Gerson s’était imposé comme un leader au milieu de terrain, mais son adaptation a été plus difficile avec l’arrivée de Igor Tudor. L’entraîneur croate n’a pas su exploiter pleinement le potentiel du joueur, ce qui l’a conduit à retourner à Flamengo.

Liverpool, désormais dirigé par Arne Slot, recherche un milieu capable de dynamiser son jeu et d’apporter à la fois créativité et solidité à son équipe. L’offre de 25 millions d’euros semble correspondre aux attentes des deux parties, bien que Flamengo soit déterminé à conserver Gerson.

Flamengo en quête de prolongation

Face à l’intérêt de Liverpool, la direction de Flamengo travaille activement à la prolongation de contrat de Gerson, dont l’accord actuel court jusqu’en 2027. Le club brésilien espère ainsi sécuriser son avenir tout en empêchant son départ vers un grand club européen.

Un avenir incertain

Les discussions autour de Gerson devraient se poursuivre dans les semaines à venir, les fans des deux clubs attendant de voir si Liverpool passera à l’action et si Flamengo parviendra à conserver son capitaine.