Mercato ex OM : Révélé par Bielsa à Marseille… il pourrait être libéré pour filer en Russie !

Joueur clé dans l’OM de Marcelo Bielsa, Giannelli Imbula a perdu le fil de sa carrière. Le milieu de terrain pourrait tenter de se relancer en Russie…

Recruté en 2013 par Vincent Labrune dans le fameux cadre du projet Dortmund, Giannelli Imbula avait rejoint l’OM pour 7.5M€. Il avait affiché tout son talent sous les ordres de Marcelo Bielsa lors de la saison 2014/2015. Véritable briseur de ligne balle au pied, ce dernier avait été vendu au FC Porto pour 20M€ peu de temps après le départ d’El Loco. Le début d’une instabilité…

Après 6 mois non convaincants au Portugal, Imbula avait signé à Stroke City pour plus 24M€. Malgré de bons débuts, le milieu de terrain n’a pas réussi à s’installer en Premier League et a tenté un retour en France au TFC en prêt (2017), puis au Rayo Vallecano (2018) et enfin cette saison à Lecce (2019). Un joli tour d’Europe qui devrait encore se poursuivre…

Imbula libéré de son contrat et en route vers le Lokomotiv Moscou ?

En effet, lmbula pourrait quitter l’Italie. Ce dernier, qui n’a joué que 3 matches, devrait quitter Lecce selon son coach Fabio Liverani: « Je dois rendre des comptes au président et aux supporters, toujours fantastiques et passionnés. Malheureusement, Benzar et Imbula, pour des raisons différentes, n’ont pas fonctionné comme je l’attendais ». Pour autant, le joueur de 27 ans ne devrait pas retourner en Angleterre. Selon FootMercato, Stoke City pourrait libérer Imbula de son contrat à plus d’un an de la fin de celui-ci (2021). Le média spécialisé dans le mercato affirme même qu’Imbula se trouve actuellement en Russie afin de s’engager avec le Lokomotiv Moscou…

