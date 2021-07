Mercato ex OM : Ribéry lâche une grosse info sur son avenir !

Tandis que Pablo Longoria avait écarté la piste menant à Franck Ribéry, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a révélé à Toscana TV son souhait concernant son avenir…

Passé à l’Olympique de Marseille de 2005 à 2007, Franck Ribéry a marqué l’histoire du club. Annoncé à l’OM par plusieurs rumeurs lors de ce mercato estival, l’ancien joueur du Bayern Munich n’entrerait pas dans les plans de Pablo Longoria, comme il l’a lui même expliqué en conférence de presse : « J’ai du respect pour Ribéry. Mais on a déjà des joueurs offensifs à notre disposition« .

Interrogé par la télévision italienne, Ribéry a indiqué qu’il souhaiterait poursuivre sa carrière en Italie.

« Maintenant j’aimerais rester en Italie, j’aimerais rester dans ce championnat » – ribéry

« C’était dur. En deux ans, j’ai tout donné parce que c’est ma mentalité. C’était compliqué parce que pendant trois ou quatre semaines je ne savais rien, a-t-il révélé avec amertume. Personne ne m’a appelé et ça veut dire qu’on m’a manqué un peu de respect. Pourtant, je n’ai jamais voulu dire du mal de personne, encore moins du club. C’est dommage de ne pas avoir continué, mais c’est la vie et c’est le football (…) Même avant ma venue à la Viola, la Fiorentina était un club important. Je n’aurais jamais imaginé me battre pour rester, mais pour demain il y a le potentiel pour faire de bonnes choses. J’espère que le club reviendra à des niveaux élevés, car les supporters méritent plus. Maintenant j’aimerais rester en Italie, j’aimerais rester dans ce championnat » Franck Ribéry – Source: Toscana TV (10/07/21)

La stat : 51

Arrivé lors du mercato estival 2019 à Florence, Franck Ribéry a joué pas moins de 51 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot de la Fiorentina. Et en l’espace de deux saisons, il a marqué neuf buts et délivré neuf passes décisives.