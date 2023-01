Mercato ex OM : Riolo revient sur Twitter et s’embrouille déjà avec Aulas à propos de Thauvin !

Ce lundi, Florian Thauvin, ancien joueur de l’OM, a été libéré de son contrat chez les Tigres de Monterrey. Une rumeur l’envoyait à Lyon mais Jean-Michel Aulas a balayé cette possibilité sur son compte Twitter !

Daniel Riolo a récupéré son compte Twitter en ce début de semaine après des mois de suspension ! Le journaliste de RMC Sport en a directement profité pour mettre un tacle à Jean-Michel Aulas après des rumeurs envoyant Florian Thauvin ou Bertrand Traoré dans le club lyonnais. « Il parait que l’OL pense à Thauvin ou B. Traoré… je ne sais pas qui pense à l’OL, mais à ce stade va falloir arrêter de penser, c’est chaque jour plus inquiétant la situation de ce club… » Daniel Riolo – Source : Twitter (24/01/23)

Forcément, le président lyonnais est toujours très actif sur les réseaux sociaux et ce tweet n’est pas passé inaperçu. Jean-Michel Aulas s’est donc empressé de lui répondre, affirmant que l’information menant à la venue de Florian Thauvin n’est qu’une plaisanterie !

« Daniel, vous vs êtes fait avoir par une plaisanterie, j’espère que vos autres infos sont mieux recoupées (j’ai un doute). Ne croyez pas bêtement tout ce que vous lisez sur Internet. Attention, je ne suis pas reptilien, la terre n’est pas plate et on est bien allé sur la lune » Jean-Michel Aulas – Source : Twitter (24/01/23)

Diego Tonatiuh, journaliste français au Mexique et auteur d’un ouvrage sur André-Pierre Gignac, nous avait expliqué la situation de Florian Thauvin aux Tigres. Plus gros salaire du club, l’ailier s’était peu à peu glissé dans la peau d’un remplaçant de luxe. Le nouveau coach, Diego Cocca, n’y est pas étranger.

« Thauvin? Il y a un nouveau coach aux Tigres, Diego Cocca,qui est argentin et qui était le coach de l’Atlas de Guadalajara et il n’a pas du tout l’air de compter sur Thauvin. Déjà avant lui, il y avait un autre entraîneur qui était le sélectionneur du Mexique, Miguel Herrera. Il avait confiance en Thauvin mais il était là par moment mais sans réellement s’imposer. Soit il n’était pas bon, soit il était blessé… Les matchs amicaux qui se déroulent depuis deux semaines, Thauvin n’est jamais titulaire. Cocca n’a vraiment pas l’air d’avoir confiance en lui. Il préfère des jeunes du centre de formation ou des joueurs qui sont là depuis plus longtemps. Il entre en jeu pendant les matchs amicaux. C’est le plus gros salaire du club. Pour moi, c’est une évidence que les Tigres vont vouloir s’en séparer sachant qu’il n’est pas du tout efficace et qu’il ne répond pas aux attentes. Il n’est pas épargné par les blessures mais ce n’est pas suffisant. Le nouveau coach n’a vraiment pas l’air de lui faire confiance, il ne l’utilise que comme remplaçant. » Diego Tonatiuh – Source : Football Club de Marseille (27/12/22)