Mercato ex OM : Romao explique pourquoi il a rejoint la Ligue 2…

Sans club depuis la rupture de son contrat avec le Stade de Reims, à la mi juillet, Alaixys Romao a trouvé un nouveau challenge en Ligue 2. Et plus précisément à Guingamp. L’ancien milieu de terrain se livre…

L’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille va découvrir un huitième club dans sa carrière. Sollicité par de nombreuses écuries depuis la fin de son aventure rémoise, le Togolais s’est laissé séduire par le projet de jeu proposé par Sylvain Didot, ancien joueur de l’En Avant Guingamp, passé entraîneur désormais. Romao s’est engagé une saison avec les Bretons. À 36 ans, il attendait des garanties sur son temps de jeu également. Il s’explique dans des propos rapportés par L’Équipe.

J’ai la certitude d’avoir du temps de jeu — Romao

« C’est le premier (Sylvain Didot) à me dire qu’il me voulait absolument. Que je rentrais totalement dans son projet de jeu et celui du club. J’ai la certitude d’avoir du temps de jeu. Guingamp, c’est la Ligue 1 dans ses structures et un centre d’entraînement qui est un bel outil pour travailler […]

Je vois que le doc a validé jeudi mon état de santé, c’est que j’ai encore de beaux restes (rires). J’ai signé un an mais on se reverra avec le président au cours de la saison pour envisager la suite. Moi, je me vois bien continuer à jouer encore un bon moment. Franchement, je ne me fixe pas de limites. »

Alaixys Romao – Source : L’Équipe 21/08/20