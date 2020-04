Mercato Ex OM : Rothen, totalement contre l’arrivée de Gustavo à Lyon !

Pour Jérôme Rothen, Luis Gustavo ne doit absolument pas revenir en Ligue 1 après une saison en Turquie…

Depuis quelques jours, une rumeur mercato prend de l’ampleur : l’arrivée de Luiz Gustavo à Lyon où Rudi Garcia, son ancien coach à l’OM officie.

La deuxième année, on sait comment cela s’est passé avec Garcia — ROTHEN

Une information qui a fait réagir le monde du football et notamment Jérôme Rothen, consultant pour RMC. Sur les ondes de la radio française, l’ancien joueur du PSG a livré son ressenti. Selon lui, il ne faut pas qu’il revienne en Ligue 1.

« C’est une fausse bonne idée ! Il a été remarquable la première année à Marseille. Il a surpris tout le monde de revenir à un superbe niveau. La deuxième année, on sait comment cela s’est passé avec Garcia, un coup je joue derrière, un coup au milieu, il semblait fatigué. Après, il faut appeler un chat un chat. Tant mieux pour lui, il a fait une affaire financière en allant à Fenerbahçe, qui est un gros club de Turquie. Mais comment tu peux venir dans un club comme Lyon qui vise très haut au niveau de ses ambitions, quand tu as décidé d’aller en Turquie pour des raisons économiques. Je regarde le championnat de Turquie, et je ne dis pas qu’il joue en marchant, mais il n’est pas du tout prêt pour un club comme Lyon. »

Jérôme Rothen – Source : RMC