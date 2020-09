Mercato ex OM : Rudi Garcia condamné… Lyon a déjà 6 noms de potentiels successeurs !

Son passage à l’OM s’est mal terminé malgré une finale de C3 lors de sa seconde saison. Il ne devrait pas rester au delà de sa seconde saison à Lyon qui lui cherche un successeur…

Rudi Garcia n’a jamais réussi a convaincre les supporters lyonnais. malgré une demi-finale en Ligue des Champions. Son jeu frileux et sans imagination et sa communication langue de bois avaient lassé à Marseille, cela pourrait être la même chose à Lyon. Cette fois, contrairement au président Eyraud, Jean Michel Aulas ne devrait pas proposer de prolongation au coach français dont le contrat se termine en juin prochain…

Garcia pas prolongé, Galtier & Co pour la suite ?

Selon l’Equipe, « à moins d’une avalanche de mauvais résultats, il ne sera pas licencié mais, à moins d’être champion, Rudi Garcia ne sera pas conservé non plus. » Et Lyon aurait déjà plusieurs noms en tête…

Le profil de Christophe Galtier est suivi depuis longtemps et pourrait être relancé. Cependant, le coach né à Marseille dispose d’un contrat jusqu’en 2022 avec le LOSC. Autre technicien apprécié depuis longtemps, celui de Lucien Favre (62 ans, Dortmund), d’autant que le Suisse sera libre. Le quotidien sportif explique aussi que Jorge Sampaoli (60 ans, Atlético Mineiro) serait apprécié par Juninho mais que le profil très offensif de l’argentin pourrait être écarté après l’échec Sylvinho. D’autres entraineurs comme Marco Rose (Mönchengladbach), Peter Bosz (Leverkusen) et Roberto De Zerbi (Sassuolo) seraient aussi visés. Réponse l’été prochain !