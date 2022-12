Mercato ex OM : Rudi Garcia proche de réaliser un énorme coup (hors CR7) !

L’ancien coach de l’Olympique de Marseille, Rudi Garcia, est maintenant à Al-Nassr en Arabie Saoudite. D’après Foot Mercato, il pourrait récupérer N’Golo Kanté libre en fin de saison !

Rudi Garcia a quitté la Ligue 1 et a repris du service en Arabie Saoudite. Il y a notamment retrouvé quelques anciens joueurs de l’OM comme Luiz Gustavo ou encore Alvaro Gonzalez. Ces dernières semaines, des rumeurs envoyaient Cristiano Ronaldo vers ce club qui lui proposerait 200 millions d’euros par saison. Un salaire astronomique pour la star portugaise en fin de carrière.

Un problème d’extra-communautaire à régler avant?

Mais Al Nassr ne semble pas vouloir s’arrêter là ! En effet, comme l’explique Foot Mercato ce dimanche, Rudi Garcia et le club saoudien n’écarte pas la possibilité de faire venir N’Golo Kanté ! L’international français est en fin de contrat avec Chelsea et pourrait se laisser tenter par une aventure à Al-Nassr.

« Selon nos informations proche du board d’Al Nassr, le club saoudien, dont vous entendez beaucoup parler en ce moment, est également très intéressé par le recrutement du Français en tant que footballeur libre. S’il reste très attaché à Londres, et serait aussi heureux d’y rester, Kanté n’est pas contre le fait de rejoindre l’Arabie Saoudite. Le club saoudien fait actuellement tout son possible pour récupérer Cristiano Ronaldo, avec lequel une rencontre est programmée. Mais il faudra réussir à faire de la place dans l’effectif puisque le règlement n’autorise que 7 joueurs extra-communautaires. Et Al Nassr en compte actuellement 8, dont Luiz Gustavo, Vincent Aboubakar ou encore Alvaro Gonzalez. Cela reste un obstacle à surmonter. » Santi Aouna – Source : Foot Mercato (25/12/22)