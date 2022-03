Mercato ex OM : Rudi Garcia veut entrainer, peu importe ou !

Malgré une saison réussie, Rudi Garcia est sorti par la petite porte à Marseille, le coach a tenté un rebond à Lyon sans un grand succès car il n’a pas réussi à qualifier le club en Ligue des Champions. Toujours sans club, il commence à s’impatienter…

Rudi Garcia veut retrouver un club et il le fait savoir. Dans un entretien accordé au Figaro, l’ancien coach marseillais affiche son envie d’entrainer et précise qu’il n’a pas des exigences démesurées…

Attention, je ne veux pas entraîneur que les grosses écuries — Garcia

« J’ai une préférence pour l’Angleterre et l’Espagne, mais je ne dis pas non à l’Allemagne, la France ou l’Italie. Attention, je ne veux pas entraîneur que les grosses écuries, mais si j’en prends une qui n’est pas programmée pour l’Europe, je préfère que ce soit à l’intersaison et non en cours de compétition, ce qui m’a été proposé. (…) Mais aujourd’hui, je veux retrouver un club dès la saison prochaine, car après quasiment douze mois d’arrêt, ça me démange. Je prends des cours d’anglais par correspondance depuis des mois, car on a toujours besoin de se perfectionner. Il faut rester actif. J’ai eu plusieurs propositions, mais la plus avancée, et qui a vraiment failli aller au bout, fut avec Manchester United. » Rudi Garcia – source : Le Figaro (15/03/2022)

Rudi Garcia, son entraineur de l’époque à l‘OM s’est satisfait de son choix payant de repositionner le natif de Marseille…

Ça me fait doucement rire aujourd’hui– Garcia

« Concernant Boubacar Kamara, beaucoup pensaient que j’avais tort de le mettre au milieu et cela me fait doucement rire aujourd’hui. Cela ne coûte rien de tester, si cela ne marche pas, tu arrêtes. Et cela peut changer une carrière. Cela dépend du joueur, s’il voit son intérêt, très vite, cela peut très bien se passer. S’il est en retenue, cela peut prendre plus de temps et mener à l’échec. » Rudi Garcia— Source: L’Equipe (26/02/22)