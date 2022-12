Mercato ex OM : Comment Saliba a réussi à charmer Arsenal

Après son départ de l’OM, Saliba a fait son retour à Arsenal. Le défenseur central français a réussi à gagner le coeur des supporters et du club anglais.

L’Olympique de Marseille a totalement relancé la carrière de William Saliba. Le jeune défenseur français est devenu international sous le maillot de l’OM et s’est révélé comme l’un des meilleurs jeunes défenseurs centraux. Formé à l’ASSE, il a été très vite transféré à Arsenal mais n’avait pas réussi à s’y imposer. Après une saison en prêt à Marseille, il est devenu l’un des chouchous de l’Emirates Stadium comme l’explique le club dans une revue d’effectif avant la reprise.

Saliba s’est rapidement construit une aura qui se démarque — Arsenal

« Ce n’est pas une nouvelle recrue, mais William Saliba en a vraiment l’air ! Formant une charnière formidable avec Gabriel, le Français de 21 ans a connu un début de vie phénoménal dans notre équipe première. Saliba a été le calme personnifié, portant le rouge et le blanc. Imperturbable dans les situations délicates, c’est un défenseur qui respire la confiance en soi, quelle que soit l’occasion. Le jeune joueur a de la puissance et du rythme, et aime défendre. Ce cocktail enivrant d’attributs a fait de lui l’un des meilleurs défenseur central de la division. Seulement 14 matchs dans sa carrière en Premier League, mais on sent que les attaquants rivaux manquent déjà de conviction pour le battre dans des duels 1-v-1 . Saliba s’est rapidement construit une aura qui se démarque. L’international français s’est également révélé utile en tant que buteur bonus. » Source : Arsenal (19/12/22)