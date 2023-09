Mercato ex OM: Sampaoli bientôt disponible !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Jorge Sampaoli va déjà quitter Flamengo, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille va donc être libre de tout contrat. Le technicien argentin a bien du mal à rester en place…

Le journaliste Julio Miguel Neto explique via son compte X, « l‘entraîneur Jorge Sampaoli sera licencié de Flamengo et la tendance est que l’annonce officielle soit faite aujourd’hui, en fait le commandant a déjà « dit au revoir » aux joueurs, d’après ce que nous avons découvert ! Le montant de son départ devrait coûter environ 15 millions de R$, et le club négociera le paiement en plusieurs versements ! »

Sampaoli a déjà annoncé son départ de Flamengo

Selon UOL Esporte, l’avenir de Jorge Sampaoli du coté de Flamengo était déjà discuté dans les prochaines heures entre plusieurs dirigeants du club. L’entraîneur de 63 ans, passé une saison par l’OM (2021-2022) bénéficie du soutien de son président Rodolfo Landim contrairement aux autres membres du football (vice-président, administrateurs et conseillers du club).

Un soutien du président dans un contexte difficile

Une réunion se tiendra pour savoir s’il faut évincer immédiatement le technicien argentin ou attendre la finale de la Coupe du Brésil qui opposera Flamengo à Sao Paulo les 17 et 24 septembre.

L’élimination dès les huitièmes de finale de la Copa Libertadores face à Olimpia et les résultats en dents de scie de son équipe en championnat pourraient être fatales à Sampaoli.

Une ambiance électrique au sein du groupe ses dernières semaines. Fin juillet, son préparateur physique Pablo Fernandez, a été limogé, suite au coup de poing donné à Pedro Guilherme, mécontent d’être remplaçant et qui avait interrompu son échauffement. Mi-août, une bagarre a éclaté à l’entraînement entre l’ancien milieu de l’OM, Gerson, et son coéquipier Guillermo Varela. Suite à un échange de coups-de-poing, le défenseur uruguayen avait dû être envoyé à l’hôpital pour soigner une fracture du nez.