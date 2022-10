Mercato ex OM : Son avenir, ses blessures et son retour sur le terrain… Des nouvelles de Ribéry !

Après son départ du Bayern Munich, Franck Ribéry est devenu joueur de la Fiorentina puis de la Salernitana en Italie. Blessé et souffrant de douleurs au genou, il n’a pas eu beaucoup de temps de jeu ces derniers mois. Le directeur du site Salernitananews donne de ses nouvelles pour Eurosport.

« Il doit composer entre son âge et sa blessure, nous explique . Il était présent au Autriche, cet été, pour la mise au vert de l’équipe. Il semblait vraiment un jeune garçon, mais il a toujours dû se gérer. Après le premier match de championnat, les problèmes ont refait surface : il n’y a pas eu de communiqué officiel sur son état de santé, mais son problème semble provenir du ménisque et d’un cartilage consommé. » Pour se soigner au mieux, l’ancien joueur du Bayern Munich s’est rendu, à la mi-septembre, à Innsbruck (Autriche). « Ribéry souhaitait avoir un autre avis médical, précise notre confrère. Il devrait en avoir d’autres assez rapidement, notamment pour trancher entre une opération ou poursuivre les soins actuels. La sensation est que son année 2022 est terminée, puisque le championnat va bientôt s’arrêter pour le Mondial. On devrait le revoir en 2023… si tout se passe bien. Sans lui, le mince espoir qui subsistait à la trêve hivernale n’aurait probablement pas existé. Sa présence nous a permis de rester en vie, même sur un fil. Aujourd’hui, le club attend surtout des garanties sur son état physique. Il faut comprendre s’il pourra continuer, et surtout comment. Son rôle a toutefois changé. Quand il est arrivé l’an dernier, le club était en difficulté économique et avait très peu de qualité dans son effectif. Ribéry devait être le leader sur le terrain et en dehors. Aujourd’hui, grâce au changement de propriétaire et les nombreux investissements effectués, la Salernitana dispose de cinq attaquants de haut niveau. (…) Je pense que les parties concernées vont devoir discuter avant la fin de la saison, notamment pour décider d’une éventuelle opération ou non, indique le journaliste de Salernitananews.it. Au vu du rythme des matches en Serie A, cela pourrait être sa dernière saison en Italie. Lui ne veut pas lâcher car il sent qu’il peut donner encore beaucoup. En tout cas, il n’est pas exclu que la Salernitana lui propose, au moment de sa retraite, un rôle d’ambassadeur » Alfonso Maria Avagliano, directeur du site spécialisé Salernitananews.it – Source : Eurosport (02/10/22)