Mercato ex OM : Trajectoires opposées pour Lihadji et Nkounkou ?

Depuis son départ de l’OM, Niels Nkounkou retrouve des couleurs à Saint-Étienne. Tout le contraire d’Isaac Lihadji qui continue sa descente aux enfers.

Auteur d’une nouvelle prestation de premier choix ce week-end contre le Paris FC, Niels Nkounkou retrouve le sourire à Saint-Étienne. Formé à l’Olympique de Marseille, il quitte le club en 2020 pour rejoindre Everton en Premier League. Il ne parviendra jamais à s’imposer chez les Toffees et enchaînera deux prêts peu concluants à Cardiff et au Standard de Liège. Une nouvelle fois prêté, en ligue 2 à Saint-Étienne, le natif de Pantoise n’aura mis que quelques mois pour se mettre les supporters dans la poche. Le latéral de 22 ans enchaîne les prestations XXL dans son couloir gauche. Il a déjà inscrit 4 buts et délivré 6 passes décisives en 12 matchs avec les Verts. Un retour en grâce qui a ouvert les portes de l’équipe de France espoir à l’ancien marseillais.

Everton’s Niels Nkounkou is having an *incredible* loan spell at Saint-Etienne.

👕 12 Apps

⚽ 4 goals

🅰 7 assists

Reminder: he’s a left-back.

He did this yesterday.pic.twitter.com/RS4b94BNFY

