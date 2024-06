Mercato ex OM : Tudor, pourquoi il quitte déjà la Lazio

Igor Tudor n’aura même pas fait une saison complète à la Lazio de Rome ! Mais pourquoi quitte-t-il le club italien si tôt? Les explications de la Gazzetta Dello Sport !

Surprise cette semaine avec le départ d‘Igor Tudor de la Lazio ! Après même pas une saison, le coach croate va quitter le club italien après des tensions avec la direction ainsi que les joueurs. La Gazzetta Dello Sport explique les raisons de ce départ anticipé !

En effet, le média italien nous informe ce jeudi que l’ancien coach de l’OM a quitté la Lazio en démissionnant. Il aurait donc laissé son salaire de 2,5 millions d’euros / an après de grosses interrogations sur la suite du projet du club de Serie A et le Mercato. Il aurait également irrité la direction avec son attitude avec les joueurs, de quoi rappeler des souvenirs aux Marseillais..

Gazzetta : Igor #Tudor a démissionné de la Lazio, renonçant à son salaire de 2,5M/an prévu jusqu’en juin 2025. Les raisons de la séparation ? Les divergences sur le mercato, entre autres. Les dirigeants n’ont pas aimé non plus son approche trop dure dans le vestiaire, bcp de… pic.twitter.com/p8C5MmlPVf — GuillaumeMP (@Guillaumemp) June 6, 2024

La Lazio pense à Conceicao pour remplacer Tudor !

Gazzetta : Pour remplacer le démissionnaire Igor #Tudor, la Lazio pense à Sergio Conceiçao. Le technicien portugais semblait proche de l’#OM, mais il n’a pas signé et il le fera difficilement. Retourner à la Lazio l’intrigue beaucoup, à condition d’un salaire top et des garanties… pic.twitter.com/F10VK4txQh — GuillaumeMP (@Guillaumemp) June 6, 2024

Selon la Gazzetta dello sport relayée par Guillaume MP, « pour remplacer le démissionnaire Igor Tudor, la Lazio pense à Sergio Conceiçao. Le technicien portugais semblait proche de l’OM, mais il n’a pas signé et il le fera difficilement. Retourner à la Lazio l’intrigue beaucoup, à condition d’un salaire top et des garanties… » Même son de cloche du côté de l’Equipe ce matin, « la Lazio a activé trois pistes : Marco Baroni (sur le départ de l’Hellas Vérone), Paulo Sousa (limogé par la Salernitana en octobre) et Sergio Conceiçao, un ancien joueur du club (1998-2000 et 2003-2004). » L’OM reste en négociation…