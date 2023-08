Mercato ex OM : Un ancien flop vers l’Arabie Saoudite ?

Son expérience à l’Olympique de Marseille ne s’est déroulé comme espéré… De retour à Manchester United, Éric Bailly devrait rallier l’Arabie Saoudite dans les prochains jours.

Après une saison très mitigé en prêt du côté de l‘Olympique de Marseille (11 titularisations seulement) qui n’a pas souhaité conserver Éric Bailly. Pour rappel, le prêt contenait une option d’achat obligatoire de 7 millions d’euros si le défenseur ivoirien disputait la moitié des matchs de Ligue 1 et en cas de qualification à la Ligue des Champions pour le club. De retour à Manchester United c’est un départ vers l’Arabie Saoudite qui se profile maintenant.

Al-Nassr et Al-Ettifaq veulent Bailly?

En effet, les Mancuniens avec qui il est actuellement sous contrat souhaiterait se séparer de son défenseur à un an de la fin de son contrat. L’ancien de Villarreal n’entre pas dans les plans du coach Erik Ten Hag. L’international ivoirien n’a même pas été retenu pour le stage d’intersaison des Red Devils aux États-Unis. Selon Mirror les deux prétendants sont Al-Nassr et Al-Ettifaq. Une information confirmée ce lundi par Skyports qui ajoute que le transfert devrait se faire rapidement dans la semaine dans un de ces deux clubs.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Un défenseur central d’envergure internationale visé !

Eric Bailly devrait rejoindre Al-Nassr ou Al-Ettifaq. 🇸🇦👀 👉🏼 Il va rejoindre l’un des deux clubs saoudiens certainement cette semaine. ⏳ Il reste désormais à savoir lequel. (@footmercato) pic.twitter.com/jXduD4xFSE — Actu Saudi Pro League 🇫🇷 (@ActuSaudiPro) August 1, 2023

Bailly, c’est un échec industriel

En mars dernier, notre invité Jérémy Attali-Pietri s’est exprimé sur la situation actuelle d’Eric Bailly. Le journaliste du site Actu.fr a été surpris de voir le salaire du défenseur, surtout avec le temps de jeu qu’il a cette saison. « L’OM à amortit beaucoup de mauvaises dépenses donc ils peuvent se permettre d’offrir ces salaires. Je suis étonné que Veretout gagne plus que Sanchez. Au regard de la carrière du joueur et du fait qu’il arrive de l’Inter Milan, je m’attendais à ce qu’il soit le joueur le mieux payé de l’effectif. C’est là qu’on voit que Bailly est un échec industriel. Sortir autant d’argent pour un joueur qui joue une fois tous les six mois, c’est une erreur. Je ne suis pas extrêmement choqué quand je regarde les salaires des autres joueurs de l’OM. Under et Malinovskyi viennent de Série A, ça se paye bien. Mbemba arrive du Portugal avec toute son expérience, il faut bien le payer aussi. Vitinha est peut-être un peu haut mais il était courtisé sur le marché. »