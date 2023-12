Mercato ex-OM: un ancien joueur poussé vers la sortie ?

Passé par l’Olympique de Marseille entre 2018 et 2023, Nemanja Radonjić vit une situation compliquée au Torino. L’international serbe serait même poussé vers la sortie par le club italien.

Joueur de l’OM de 2018 à 2023, Nemanja Radonjić a tenté de relancer sa carrière en Italie avec un prêt concluant au Torino, avant que le club italien ne choisisse de le conserver définitivement. Depuis, la situation s’est gâtée pour le Serbe.

A LIRE AUSSI: Mercato Concurrents OM: Maurice dévoile ses plans pour le mercato rennais !

Le Torino veut se séparer de Radonjić

Exclu FM : le Torino veut se débarrasser de Nemanja Radonjić ! 🇮🇹 ° Trois clubs italiens dont Monza sondés

° Cinq remplaçants ciblés

° Test de la valeur marchande à l’étranger dont la Ligue 1

° Deux exclusions du groupe cette saison – @footmercatohttps://t.co/L3ZXnjYMED — Valentin Feuillette (@VFeuillette75) December 31, 2023

D’après les informations de Foot Mercato, l’ailier de 27 ans s’est accroché deux fois avec son entraîneur pour deux exclusions du groupe. La direction turinoise souhaiterait même son départ et le proposerait dans différents clubs. Le média affirme que La Salernitana, l’Udinese et Monza auraient été sollicités, alors que les marchés serbes, portugais, allemands et français vont être également sondés.

A LIRE AUSSI: Ex-OM: cet énorme flop cartonne en Arabie saoudite !