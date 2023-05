Mercato ex OM : Un ancien marseillais de retour en Ligue 1?

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Bilel Boutobba devrait faire son retour en Ligue 1 ! D’après L’Equipe, 3 clubs français de l’élite seraient prêt à lui proposer un contrat.

Après son départ au FC Séville, Bilel Boutobba s’est retrouvé en Ligue 2 à Niort. Cette saison, il a fait le bonheur du club de deuxième division malgré une dernière place du championnat. Avec 10 buts et 4 passes décisives, il a attiré quelques clubs dont Clermont en Ligue 1 d’après les informations de L’Equipe. Les Girondins de Bordeaux ainsi que le FC Metz, candidats à la montée en Ligue 1, apprécient également son profil.

Boutobba affirme qu’il va quitter Niort

Il y a quelques jours, Bilel Boutobba a répondu aux questions de Ouest-France sur son avenir. Le milieu offensif concède qu’il devrait s’en aller à la fin de son contrat soit en juin prochain. « C’est une grande page qui se tourne (…) J’ai fait plus de trente matches par saison, on m’a beaucoup fait confiance, et franchement, ce n’était que du bonheur. Venir ici, c’était le meilleur choix de ma carrière, avoue le joueur de 24 ans. Là, j’arrive en fin de contrat, et je ferai tout pour faire le même choix qu’en venant ici. Maintenant que j’ai ma famille, je dois penser à ma fille, à son futur, mais pour ma carrière, je dois faire les meilleurs choix, en privilégiant le projet sportif. Je n’ai pas envie de faire les mêmes erreurs qu’avant. J’irai où le coach me voudra, ce sera le critère numéro 1. J’ai confiance en moi, avec du travail et du temps de jeu, je peux progresser encore, et viser plus haut. »

Il n’y a pas qu’à l’OM qu’on vire des joueurs

« Beaucoup de gens se régalent à critiquer l’OM, au niveau de la formation, explique Ludovic Leccese sur le plateau du débrief à chaud. On peut parler d’un de vos confrères : Loïc Tanzi. Sur son compte Twitter il publie chaque année le nombre de joueurs qui sont virés des clubs professionnels. Tu verras que ce n’est pas qu’à l’OM que l’on vire 53 joueurs. Lyon vient d’en virer 42. C’est dans tous les clubs professionnels. La problématique du football d’aujourd’hui, je l’ai vécue. Mon gamin, à 12 ans, il a signé un contrat de non sollicitation. Le niveau qu’il a aujourd’hui, ce n’est pas le même que celui qu’il avait à 12 ans. »

Aujourd’hui tu te jettes sur des gamins de 11 ou 12 ans

« Sauf que l’OM, comme d’autres clubs, parce que ce sont tous les clubs, ils ont peur de perdre un petit qui a de la qualité, poursuit Ludovic Leccese. Donc ils vont le signer en terrain à huit. Mais quand tu passes en terrain à 11, ce n’est pas la même intensité. La biologie n’est pas la même. Est-ce qu’il va grandir ? Est-ce qu’il va réagir au niveau des sprints à haute intensité ? Tu te jettes sur des gamins de 11-12 ans et même certains clubs commencent à recruter en U9. C’est grave ! À mon époque, ça n’existait pas ce genre de choses. Si tu étais bon, tu rentrais en centre de formation en cadets, à 15 ans. »