Mercato ex OM : Un ancien marseillais retrouve un club après une grosse période compliquée !

Passé par l’Olympique de Marseille la saison dernière, Mickaël Cuisance n’a pas réussi à s’imposer au Bayern Munich. Il rejoint le club de Venise en Serie A au début de ce mercato hivernal !

Lors du mercato d’été 2020, l’Olympique de Marseille a récupérer Michaël Cuisance en prêt en provenance du FC Bayern Munich. Le milieu de terrain français est arrivé avec un profil très prometteur et surtout de grosses attentes de la part des supporters marseillais. Malheureusement, il n’a pas réussi à se frayer une place de titulaire dans l’effectif de Villas-Boas. De retour dans le club leader de Bundesliga, le natif de Strasbourg n’a pas beaucoup de temps de jeu.

Ces dernières semaines, plusieurs rumeurs renvoyaient Cuisance en Ligue 1. L’ESTAC s’était positionné tout comme Metz qui sont à la recherche de renforts. Un prêt était envisagé mais le FC Bayern Munich privilégiait un transfert définitif. C’est ce qui a été fait ce lundi avec l’officialisation de son départ ! Le FC Venezia, club de la ville de Venise promu en Serie A cette saison a misé sur l’ancien marseillais.

D’après les récentes informations, le transfert avoisinerait les 4,5 millions d’euros entre le club allemand et italien. Pour rappel, l’Olympique de Marseille avait une option d’achat comprise entre 12 et 17 millions d’euros pour s’attacher définitivement les services de Cuisance. Longoria l’a échappé belle et a, semble-t-il, bien fait de briser le prêt du Français.

Sur les réseaux sociaux, Cuisance a publié un message afin de remercier le club ainsi que les supporters bavarois. Il est arrivé à Munich en 2019 en provenance du Borussia Mönchengladbach mais n’aura pas eu la trajectoire qu’il aurait aimé en arrivant dans le club allemand…

« Ça y est ! Il est temps de dire au revoir à toute une famille, à toute une institution. Ces années n’ont pas toujours été faciles mais ce fut un bon apprentissage pour mon prochain défi. Merci au FC Bayern, merci aux fans et je vous souhaite tout le meilleur pour l’avenir » Michaël Cuisance – Source : Twitter (03/01/21

This is it ! It’s time to say goodbye to a whole family, to a whole institution. These years have not always been easy but it was a good learning for my next challenge. Thank you @FCBayern , thanks to the fans and I wish you all the best for the future 🔴⚪ #MiaSanMia pic.twitter.com/2YoxpuiBOa

— Michael Cuisance (@MichaelCUISANCE) January 3, 2022