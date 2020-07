Mercato ex OM : Un ancien milieu marseillais résilie son contrat avec ce club de Ligue 1 !

Sous contrat avec le Stade de Reims depuis 2018, Alaixys Romao résilie son contrat avec le club de Ligue 1… Âgé de 36 ans, le milieu de terrain ne continue pas l’aventure en Champagne-Ardenne.

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Alaixys Romao stoppe son aventure avec le Stade de Reims. Le milieu de terrain aura joué 58 rencontres sous le maillot rouge et blanc.

Le club remercie son ancien numéro 4 pour son professionnalisme et son investissement — STADE DE REIMS

Le club de Ligue 1 l’a annoncé sur les réseaux sociaux, expliquant que les deux parties ont décidé de mettre un terme à son contrat qui aurait dû durer jusqu’en juin 2021.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Le directeur sportif de Rennes est cash concernant Niang

« Dans un respect mutuel, le Stade de Reims et Alaixys Romao ont décidé de mettre un terme à leur aventure commune. Le club remercie son ancien numéro 4 pour son professionnalisme et son investissement au cours des deux saisons partagées et aura plaisir à recroiser sa route. »

Stade de Reims – Source : Communiqué publié sur Twitter