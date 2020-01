Mercato Ex OM – Un ancien minot lancé par Bielsa rebondit en Belgique

L’ancien défenseur de l’Olympique de marseille Baptiste Aloé va quitter Valenciennes. Il l’a annoncé sur son compte Instagram.

A six mois de la fin de son contrat, l’ancien joueur formé à l’OM, Baptiste Aloé, a annoncé sur Instagram ce mercredi qu’il quittait Valenciennes.

« Je pars aujourd’hui pour de nouvelles aventures. Je voulais remercier toutes les personnes que j’ai pu rencontrer ici notamment celles qui travaillent au club. Certaines sont devenues de vrais amis et toutes les personnes en dehors.

Quand j’ai quitté l’OM pour signer dans le Nord je ne pensais pas vivre de tels moments… et rester aussi longtemps… J’ai beaucoup appris dans les bons comme dans les moins bons moments. Je ne regrette rien. Et comme le dit le fameux proverbe Chti : « quand t’viens dans le Nord tu brais 2 fois : quand t’arrive et quand T’repars », a-t-il déclaré.

Le défenseur de 25 ans avec rejoint le club du nord de la France en 2015. Il a disputé au total 98 matchs en quatre saison avec le VAFC.

L’ex olympien a rejoint Beerschot Wilrijk, leader de 2e division belge.