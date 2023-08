Mercato ex OM : Un flop de Longoria pourrait rebondir en Premier League !

D’après les toutes dernières informations sorties d’Angleterre , le défenseur international ivoirien de 29 ans Eric Bailly se rapprocherait de Fulham après des avances de l’Arabie Saoudite !

Selon les dernières informations venues d’Angleterre le défenseur central de Manchester United Eric Bailly pourrait trouver un point de chute en Premier League ! Comme révélé par le Daily mail il y a quelques jours, des clubs anglais s’intéresseraient à l’international ivoirien de 29 ans qui ne fait absolument pas partie des plans d’Erik Ten Hag.

➡️ https://t.co/mU2mmoyqbO

« Bailly, once Manchester United’s hopeful star, now seeks a new beginning. Deemed surplus, he returned from Marseille loan. Fulham emerges as potential destination, offering £80k/week wage. As United’s defense shifts, Maguire stays, while Evans return… pic.twitter.com/HMoKKQ0CHe — topcrnr (@topcrnr) August 20, 2023

Direction Fulham?

Al-Ettifaq, ou encore Al Nassr avaient tenté des offensives au début du mercato estival mais le défenseur devrait bien rejoindre Fulham dans les prochains jours ! Le club anglais souhaiterait se renforcer dans le secteur défensif et les autres pistes explorées à ce poste semblent difficilement réalisables. A Marseille, l’Ivoirien n’aura pas vraiment réussi à convaincre Igor Tudor malgré quelques bonnes prestations. Son gros salaire et le peu de temps de jeu qu’il a eu font de lui un flop de la saison dernière.

Bailly, c’est un échec industriel

En mars dernier, notre invité Jérémy Attali-Pietri s’est exprimé sur la situation actuelle d’Eric Bailly. Le journaliste du site Actu.fr a été surpris de voir le salaire du défenseur, surtout avec le temps de jeu qu’il a cette saison. « L’OM à amortit beaucoup de mauvaises dépenses donc ils peuvent se permettre d’offrir ces salaires. Je suis étonné que Veretout gagne plus que Sanchez. Au regard de la carrière du joueur et du fait qu’il arrive de l’Inter Milan, je m’attendais à ce qu’il soit le joueur le mieux payé de l’effectif. C’est là qu’on voit que Bailly est un échec industriel. Sortir autant d’argent pour un joueur qui joue une fois tous les six mois, c’est une erreur. Je ne suis pas extrêmement choqué quand je regarde les salaires des autres joueurs de l’OM. Under et Malinovskyi viennent de Série A, ça se paye bien. Mbemba arrive du Portugal avec toute son expérience, il faut bien le payer aussi. Vitinha est peut-être un peu haut mais il était courtisé sur le marché. »