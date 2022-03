Mercato ex OM : Un minot aurait refusé Liverpool et le Barça !

Parti de l’Olympique de Marseille lors de l’hiver 2021 pour rejoindre la Serie A et Sassuolo, Maxime Lopez a déclaré dans les colonnes du media transalpin La Gazzetta dello Sport qu’il aurait recalé deux cadors européens il y a quelques années : Liverpool et le Barça !

Depuis son départ de l’Olympique de Marseille lors de l’hiver 2021, soit il y a plus d’un an, Maxime Lopez est totalement épanoui en Serie A. Le minot marseillais enchaîne les performances de haut vol et attire l’attention des autres équipes italiennes. En effet ce dernier serait notamment dans le viseur de la Lazio Rome ainsi que de l’AS Rome.

Interrogé par les journalistes de la Gazzetta dello Sport, Maxime Lopez est revenu sur une anecdote d’il y a quelques années. En effet le milieu de terrain a déclaré qu’il avait préféré rester à l’OM plutôt que de partir à l’étranger…

Maxime Lopez aurait refusé de rejoindre Liverpool et le FC Barcelone plus jeune

« Quand j’avais 16 ans, j’ai dit non à Liverpool, parce que je ne voulais pas quitter Marseille à un si jeune âge. Quelques années plus tard, il semblait que Barcelone me voulait, mais rien ne s’est passé » Maxime Lopez – Source : La Gazzetta dello Sport (11/03/22)