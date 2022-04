Mercato ex OM : Un nouveau challenge pour Laurent Blanc?

Ancien joueur de l’OM, Laurent Blanc n’a pas vraiment réussi à trouver un top club après son départ du banc du PSG. Le coach français pourrait récupérer la sélection du Nigéria d’après les informations de The New Telegraph !

Défenseur légendaire du football français, Laurent Blanc s’est reconverti en coach. Après avoir été sur le banc de Bordeaux puis du PSG, il n’a pas vraiment réussi à trouver un projet très ambitieux. Si son nom a été cité à plusieurs reprises pour de gros clubs comme Manchester United ou encore le Barça, il a signé en 2020 au club Al-Rayyan SC au Qatar.

En février dernier, l’histoire se termine avec le club qatari et Laurent Blanc est de nouveau sur le marché ! D’après les informations de The New Telegraph, le coach français serait candidat pour être le prochain sélectionneur du Nigéria !

3 autres coachs voudraient le poste

Le pays africain n’ira pas à la Coupe du Monde 2022 puisqu’il a été éliminé par le Ghana lors des éliminatoires en mars dernier. Le 1er avril, Austin Eguavoen qui était alors en poste a démissionné. Les Super Eagles sont donc à la recherche d’un nouvel entraîneur.

Trois autres coachs espèrent aussi avoir le poste ! Ernesto Valverde l’ancien du FC Barcelone mais aussi Philip Cocu l’ex milieu de terrain des Pays-Bas. Jose Peseiro, déjà cité pour être le sélectionneur du Nigeria cet hiver espère également le poste.