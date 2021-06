Mercato ex OM: Un nouveau club piste Villas-Boas ?

Après son départ de l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas pourrait reprendre du service et entraîner une nouvelle écurie dès la saison prochaine !

Récemment, son nom a été cité du côté de la Lazio de Rome afin de remplacer Simone Inzaghi. Finalement, André Villas-Boas aurait refusé le poste, et c’est Maurizio Sarri qui devrait rejoindre la capitale italienne. Mais d’après les informations de Marca, l’ancien technicien marseillais, aurait été approché par le Fenerbahce. Il n’est pas le seul sur la liste des dirigeants, Rafael Benitez et Paulo Fonseca, seraient aussi des pistes sérieuses. Après l’Allemagne et l’Italie, c’est donc en Turquie que son nom est cette fois-ci associé. Pas certains qu’il soit séduit par le projet, ce dernier a affirmé à plusieurs reprises ses intentions concernant son avenir.

AVB tenté par une expérience en tant que sélectionneur

Si AVB souhaite entraîner dans certains pays comme le Brésil ou le Japon, il désirerait également connaître la sensation des matchs internationaux. En effet, interviewé par le média portugais A Bola, André Villas-Boas s’est confié sur sa volonté de prendre en main une sélection nationale, dans le laps de temps qu’il s’autorise.

« Maintenant je vais regarder l’Euro, j’ai l’ambition d’entraîner une équipe nationale, il me reste quatre ans » André Villas-Boas – Source: A Bola (20/05/2021)