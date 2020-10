Mercato ex OM : Un très gros club de Premier League se positionne pour Ocampos !

Après son incroyable saison avec Séville, Lucas Ocampos a reçu des offres venues d’Angleterre. Manchester United se serait positionné pour recruter l’ailier argentin.

Depuis son départ de l’Olympique de Marseille, Lucas Ocampos brille en Liga et en Ligue Europa. L’Argentin est d’ailleurs vainqueur de la C3 avec le FC Séville et a été l’un des artisans de la belle épopée européenne des Andalous.

Ces belles performances ont forcément attiré les plus gros clubs européens. D’abord pisté par le FC Bayern Munich, l’ancien joueur de l’OM est finalement resté dans son club où il est titulaire indiscutable.

ESPN nous apprend ce vendredi que Manchester United étudierait sérieusement la possibilité de recruter Ocampos après l’échec des dossiers Jadon Sancho et Ousmane Dembélé.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Ça bouge pour Caleta Car !

Le FC Séville réclamerait pas moins de 40 millions d’euros pour laisser filer l’Argentin, sous contrat jusqu’en 2024. Il a rejoint le club espagnol en 2019 contre 15 millions d’euros en provenance de Marseille qui a inclut une pourcentage à la revente. Cette vente pourrait donc rapporter quelques millions à l’OM !

Man United could turn to Sevilla winger Lucas Ocampos if deals for Jadon Sancho and Ousmane Dembele fall through, sources have told ESPN. https://t.co/a8efde5Xeu

— ESPN FC (@ESPNFC) October 2, 2020