Mercato ex OM : Une grande annonce arrive pour l’avenir de Saliba !

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille où il s’est relancé, William Saliba devrait signer une longue prolongation à Arsenal !

William Saliba n’a été prêté qu’une saison à l’Olympique de Marseille mais aura marqué les supporters par ses prestations de grande qualité. Le défenseur français a retrouvé Arsenal, son club, avec lequel il est devenu titulaire indiscutable dans l’effectif de Mikel Arteta.

L’international français devrait d’ailleurs s’inscrire dans la durée avec les Gunners. Comme l’annonce Fabrizio Romano, un accord a bien été trouvé il y a près d’un mois sur la base d’une prolongation. Il devrait signer un nouveau contrat allant jusqu’en 2027 avec logiquement une revalorisation salariale.

Avec plusieurs clubs qui l’observaient, William Saliba a été blindé par Arsenal qui a certainement craint de voir son joyau quitter le navire. L’annonce de cette longue prolongation ne devrait plus tarder d’après le journaliste. Cela ne serait qu’une question de temps !

William Saliba will sign official new long term contract with Arsenal very soon. It’s just matter of time — agreement sealed one month ago. ⚪️🔴 #AFC

Deal until June 2027 with option for further season. pic.twitter.com/lwNm4neSSA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2023