Mercato ex OM : Une grande nouvelle pour William Saliba !

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, William Saliba, a gagné le coeur des supporters d’Arsenal et du club londonien. Il pourrait donc y prolonger son contrat !

L’Olympique de Marseille a totalement relancé la carrière de William Saliba avec son prêt depuis Arsenal. Maintenant de retour dans le club londonien, il est devenu l’une des pièces maîtresses du système de Mikel Arteta.

Tout va pour le mieux à Arsenal qui est le seul leader de la Premier League. Et forcément, William Saliba n’y est pas pour rien… Si bien que ses agents travaillent en ce moment avec les Gunners pour une prolongation de contrat.

Spoke to William Saliba after Arsenal went eight points clear yesterday.

Insists squad aren’t filling pressure and out for revenge against Man United.

Also said he’s « so happy » at club as contract talks with Arsenal continue.

More here:https://t.co/5r1JemEwSd

— Simon Collings (@sr_collings) January 16, 2023