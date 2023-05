Mercato ex OM : Une légende d’Arsenal envoie un message fort à Saliba

Devenu un titulaire indiscutable dans l’équipe de Mikel Arteta, William Saliba a reçu un message fort de la part de Nwankwo Kanu, ancien légende d’Arsenal.

Passé par l’OM où il s’est révélé à son meilleur niveau, William Saliba fait désormais les beaux jours de son club, Arsenal. Le club anglais devrait disputer la Ligue des Champions la saison prochaine et se remet à rêver d’être dans les meilleurs équipes européennes. L’ancienne légende d’Arsenal, Nwankwo Kanu, s’est exprimé au sujet de l’avenir de plusieurs éléments du club anglais pour le mercato. Si certains sont pistés par de grands clubs européens, le Nigérian espère qu’ils resteront pour marquer l’histoire du club !

A LIRE AUSSI : OM : Tudor confirme un incertain pour le déplacement à Lens

Arsenal legend sends Saliba and Saka pointed transfer message amid contract sagahttps://t.co/e3MIkFUxPw — Mirror Football (@MirrorFootball) May 4, 2023

« Il faut qu’ils grandissent ensemble. La saison prochaine, Arsenal fera son grand retour en Ligue des champions. Ils veulent y concourir et avoir leur mot à dire. Si cette équipe reste dans son ensemble, avec l’ajout de quelques joueurs expérimentés, elle restera compétitive et continuera de grandir. Restez ensemble pour grandir ensemble, a lancé l’ancien attaquant des Gunners à bettors.ng. Ce sont de purs jeunes joueurs extrêmement talentueux qui s’identifient de manière fantastique au club. Tous ces joueurs peuvent marquer une époque à Arsenal »

Saliba manque énormément à Arsenal

Facilement intégré dans l’équipe de Mikel Arteta, William Saliba manque cruellement depuis qu’il s’est blessé en mars dernier. Malgré sa saison terminée, le défenseur central français avait marqué l’effectif du coach espagnol. « Ce n’est pas une nouvelle recrue, mais William Saliba en a vraiment l’air, expliquait le club d’Arsenal dans une revue d’effectif à la mi-saison en décembre dernier. Formant une charnière formidable avec Gabriel, le Français de 21 ans a connu un début de vie phénoménal dans notre équipe première. Saliba a été le calme personnifié, portant le rouge et le blanc. Imperturbable dans les situations délicates, c’est un défenseur qui respire la confiance en soi, quelle que soit l’occasion. Le jeune joueur a de la puissance et du rythme, et aime défendre. Ce cocktail enivrant d’attributs a fait de lui l’un des meilleurs défenseur central de la division. Seulement 14 matchs dans sa carrière en Premier League, mais on sent que les attaquants rivaux manquent déjà de conviction pour le battre dans des duels 1-v-1 . Saliba s’est rapidement construit une aura qui se démarque. L’international français s’est également révélé utile en tant que buteur bonus. »