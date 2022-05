Mercato ex OM: Une offre insuffisante de la Roma pour Maxime Lopez ?

Brillant avec Sassuolo depuis son arrivée en Italie, Maxime Lopez attire de nombreuses convoitises. Alors que l’on faisait état d’une rumeur persistante l’envoyant à la Lazio, selon le Corriere dello Sport, l’autre club de Rome serait prêt à dégainer une offre pour le milieu de terrain français.

Une belle histoire à l’italienne ! Depuis son départ de Marseille à l’été 2020, Maxime Lopez s’épanouit plus que jamais dans un championnat italien qui lui convient à merveille. Auteur de de 2 buts et 2 passes décisives en 34 matchs, Lopez brille surtout par son influence dans le jeu. En Serie A, l’ancien minot fait les beaux jours de Sassuolo où après avoir formé une paire détonante au milieu avec Locatelli, il a pris plus de responsabilités cette saison dans un poste de sentinelle taillé pour lui. Précieux et appliqué, le joueur formé à l’OM n’a pas tardé à voir son équipe levait son option d’achat à hauteur de 2 millions d’euros. Après deux saison de l’autre côté des Pyrénées, Maxime Lopez est en train de se faire un nom chez nos compatriotes italiens. L’ex n°27 olympien commence à attirer de nombreux regards et des clubs seraient prêts à passer à l’action pour lui.

L’AS Rome sur Lopez ?

Depuis plusieurs semaines, c’est la Lazio qui semblait être l’équipe la plus intéressé par le milieu de poche. Le club de Claudio Lotito avait selon certains médias préparait une offre pour satisfaire Sassuolo. Désormais, si la Lazio veut conclure l’affaire, ils vont devoir accélérer car leur rival est passé à l’action. D’après les informations de la Corriere Dello Sport, l’AS Rome de José Mourinho serait très sensible au talent de Maxime Lopez. L’autre club de Rome aurait même déjà préparé une offre de 12 millions d’euros pour arracher le joueur de 24 ans, sous contrat jusqu’en juin 2025, à ses concurrents. Voulant surfer sur la vague, Sassuolo exigerait pas moins de 30 millions pour céder l’ancien phocéen. Les négociations pourraient rapidement débuter entre les deux parties et s’annoncent serrées. Un montant qui intéresse directement l’OM qui dispose d’un pourcentage sur cette vente…