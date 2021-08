En fin de contrat à la Fiorentina, Franck Ribéry est libre depuis juin dernier. L’ancien international français n’a toujours pas trouvé de clubs mais pourrait faire son grand retour au Bayern Munich !

Franck Ribéry aura marqué les supporters marseillais. L’ancien ailier passé par l’Olympique de Marseille a ensuite explosé au Bayern Munich en y devenant notamment le meilleur joueur pendant plusieurs années. Passé tout proche de remporter le Ballon d’Or, l’attaquant aura laissé son empreinte dans le club bavarois.

J’envisagerais certainement un contrat d’un an avec Franck Ribéry — MATTHAÜS

Seulement voilà, il ne serait pas convaincu que l’histoire soit réellement terminé avec le Bayern Munich. Ribéry a joué près de deux saisons à la Fiorentina en Italie. Après une cinquantaine de rencontres disputées dans le club italien, il est de nouveau en fin de contrat et n’a plus de clubs. L’ancienne légende allemand Lothar Matthaus a alors conseillé au Bayern Munich de proposer un contrat à Franck Ribéry !

« Si le Bayern ne trouve pas d’ailier, qu’il ne veut pas et ne peut pas signer, j’envisagerais certainement un contrat d’un an avec Franck Ribéry. J’ai aussi joué pour ce club quand j’avais 39 ans. Il va sans dire que vous ne pourrez pas jouer deux matchs de plus de 90 minutes chaque semaine. Mais Franck est toujours en forme, ce serait un facteur très positif dans le vestiaire et quiconque a disputé 29 matches de championnat en Italie (la saison dernière ndlr) peut toujours jouer un bon rôle en Bundesliga. Et les supporters du Bayern, qui ont eu beaucoup de mal avec le conflit entre Brazzo et Flick la saison dernière, seraient heureux que Franck porte le maillot du Bayern » Lothar Matthaüs – Source : Sky Sports

RIBERY, UNE VRAIE SOLUTION POUR LE BAYERN?

Selon la Gazzetta Dello Sport, cette proposition serait réellement évalué comme une option de la part des Munichois. Depuis quelques jours, Franck Ribéry s’entraine avec le Bayern Munich et s’avererait être une vraie option pour remplacer Kingsley Coman sur le côté gauche de l’attaque.

Le Bayern souhaiterait prendre un joueur plus jeune, avec plus d’avenir, mais si aucune solution n’est trouvé, Ribéry pourrait faire son grand retour au Bayern Munich… D’autant plus que l’international français n’a jamais caché son envie de porter ce maillot une dernière fois avant de mettre un terme à sa carrière de footballeur !