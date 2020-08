Mercato ex OM : Une rumeur loufoque envoie Ayew au PSG !

La presse turc affirmait ce dimanche que l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, André Ayew, faisant l’objet d’une offre venue du PSG pour 5 millions d’euros.

Parti de l’OM pour rejoindre la Premier League, André Ayew a évolué sous les couleurs de Swansea et de West Ham. Le fils d’Abedi Pelé a également joué à Fenerbahçe en prêt de 2018 à 2019.

La presse turc a affirmé ce dimanche que l’ancien joueur marseillais est pisté par un club de Ligue 1 : le PSG. SquentFoot nous informe que le vainqueur de la dernière Coupe de la Ligue a proposé 5 millions d’euros à Swansea afin de s’attacher les services du joueur formé à l’OM

La récente blessure de Kylian Mbappé aurait poussé le leader de Ligue 1 à étudier des profils… Une information à prendre, évidemment, avec des pincettes mais qui a été très partagée sur les réseaux sociaux en Turquie.

