Mercato ex-OM: Valbuena a pris une grosse décision pour son avenir?

Passé par l’Olympique de Marseille de 2006 à 2014, Mathieu Valbuena devrait prolonger son contrat d’un an avec l’Olympiakos.

Adversaire de l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions cette saison, Mathieu Valbuena devrait prolonger son contrat d’une saison avec le club grec de l’Olympiakos. Le joueur de 36 ans, qui a évolué pendant 8 saisons sous le maillot olympien, est arrivé en 2019 en Grèce. Âgé de 36 ans, « petit vélo », comme l’appelait Eric Gerets, ne prendra donc pas sa retraite à la fin de la saison.

VALBUENA, le coeur bleu et blanc

Plus que décrié après sa signature chez l’ennemi lyonnais, Mathieu Valbuena n’a jamais cessé d’affirmer son amour envers l’Olympique de Marseille. L’ancien international français avait déclaré sa flamme au club marseillais après le tirage au sort de la Ligue des Champions lors d’un interview accordé à l’AFP.

« Tout le monde sait que c’est un club très particulier pour moi, qui m’a fait grandir, qui m’a permis de découvrir le haut niveau, sur le plan national et international. Je suis très content de les retrouver avec l’Olympiakos, qui plus est en Ligue des champions. Y passer huit ans n’est pas anodin. Plus de 330 matches à Marseille, ça montre la régularité que j’ai eue dans ce club où c’est très difficile de réussir et encore plus de durer. Ce sont des moments inoubliables, extraordinaires. Gagner des titres, découvrir la Ligue des champions… Marseille m’a aussi permis d’évoluer en équipe de France donc c’est quelque chose de fort. Collectivement, ça a été le titre de champion de France parce que c’était une attente pour l’Olympique de Marseille depuis tant d’années. Se balader dans les rues avec le bus à impériale, en ayant gagné la Coupe de la Ligue et le championnat, a été un moment incroyable. » Mathieu Valbuena – Source: AFP (16.10.20)