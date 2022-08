Mercato ex OM : William Saliba est déjà devenu l’un des chouchous d’Arsenal !

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, William Saliba est de retour à Arsenal où il brille sous les ordres de Mikel Arteta. Ce samedi, il a marqué un très beau but qui l’a fait passé dans une autre dimension pour les supporters des Gunners !

L’Olympique de Marseille a profité de belles performances de William Saliba pendant une saison. Prêté par Arsenal, il est finalement retourné dans le club anglais afin de s’y imposer. Pour le moment, l’international français est titulaire à tous les matchs et cela ne risque pas de changer !

Saliba a déjà un chant

En effet, en quelques rencontres, il est devenu l’un des chouchous de l’Emirates Stadium. Si bien que les supporters des Gunners lui ont déjà fait un chant ! Ce samedi face à Bournemouth, les fans du club londoniens ont fait retentir ce nouveau chant à la gloire de Saliba !

T̴e̴q̴u̴i̴l̴a̴!̴ 𝑺𝒂𝒍𝒊𝒃𝒂! The Arsenal fans’ chants are top drawer today 🙌 #AFCpic.twitter.com/L2vUbUy4Jt — 101 Great Goals (@101greatgoals) August 20, 2022

Le magnifique but de Saliba

Pendant cette rencontre, Saliba a montré une nouvelle facette de son talent ! Si le traditionnel pari fou de nos émissions concernait souvent un but du défenseur français lorsqu’il était à l’OM, il fallait simplement patienter qu’il retourne en Premier League ! Avec Arsenal, le jeune joueur a trouvé le chemin des filets mais du pied gauche cette fois-ci ! Une belle frappe enroulée qui a fait le tour du monde sur les réseaux sociaux !

Son langage corporel, sa présence, la confiance avec laquelle il agit, on sent une vraie maturité — Arteta

Déjà avant la rencontre, Mikel Arteta expliquait à quel point il était impressionné par William Saliba. Plus que son jeu sur le terrain, c’est également l’aspect mental et sa maturité qu’il met en avant. Le Français devenu international sous le maillot de l’OM a beaucoup grandi en une saison à Marseille.

« Saliba s’entraîne tous les jours pour s’améliorer, il est tellement impatient et avide de le faire. C’est un garçon déterminé, concentré et humble. Il veut s’impliquer et être coaché. La première impression que nous avons eue de lui (depuis son retour de prêt, NDLR) était vraiment positive. Son langage corporel, sa présence, la confiance avec laquelle il agit, on sent une vraie maturité. » Mikel Arteta – Source : Conférence de presse (19/08/22)

Saliba, c’est le genre de joueur Ligue des Champions qu’il faut — Courmes

« Sur les recrues Ligue des Champions je pense que la réponse on l’a déjà, c’est Sampaoli qui est parti. Des joueurs Ligue des Champions a priori y en aura pas, ou alors ce sera des opportunités de marchés, comme Mbemba. Au début, on s’était dit, oui Saliba si on peut y croire même jusqu’à la fin, si jamais il joue pas à Arsenal, il voudra revenir. En fait, c’est le type de joueur Ligue des Champions qu’on pourra avoir, c’est le joueur qui va vouloir partir à la fin du mercato, parce qu’il sent qu’il va pas jouer, qu’il y a une coupe du monde dans quelques mois, il faut qu’il se montre. T’as le joueur libre qui a pas trouvé au dernier moment et c’est toi qui va le choper. Mais je vois pas l’OM mettre 20, 30 millions d’euros comme l’OM a mis sur Gerson l’année dernière, même s’il y a une vente en fait. Sauf si tu vends Gerson » Benjamin Courmes Source : Football Club de Marseille (25/07/2022)