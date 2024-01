Mercato : Fabrizio Romano détruit une rumeur alléchante sur l’OM !

Sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, le nom d’un attaquant affole quelques supporters marseillais : Anthony Martial. Pour Fabrizio Romano, il n’y a aucune discussion !

Anthony Martial ne devrait pas rejoindre l’Olympique de Marseille malgré les dires de The Sun ! Fabrizio Romano annonce ce jeudi que le joueur français et le club de Ligue 1 n’ont pas eu de discussions ces dernières semaines pour une arrivée. La situation de l’attaquant demeure calme d’après les informations du journaliste.

🔵⚪️⛔️ Anthony Martial has never been discussed as an option for Olympique Marseille. Club didn’t reject anything as negotiations never took place.

The situation around Martial remains quiet so far.

More: no talks taking place over new deal with Man United. pic.twitter.com/wihOkv0qb3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 11, 2024