Mercato : Fabrizio Romano révèle le prochain club de Christophe Galtier ?

Annoncé comme la priorité de l’OM, Christophe Galtier aurait décliné l’offre de Pablo Longoria. Il devrait filer à l’étranger, au Qatar.

En effet, le journaliste italien spécialiste du mercato, Fabrizio Romano annonce : « Christophe Galtier est sur le point d’être nommé nouvel entraîneur d’Al Duhail, discute en phase finale avec le club qatari — c’est parti ! Hernán Crespo a été licencié et il est désormais prévu de nommer Galtier comme nouveau manager si tout se passe comme prévu. »

🚨 EXCLUSIVE: Christophe Galtier on the verge of being appointed as new Al Duhail head coach, talks at final stages with Qatari club — here we go! 🇶🇦

Hernán Crespo has been fired and the plan is now to appoint Galtier as new manager if all goes to plan. pic.twitter.com/g58ST8AuWK

